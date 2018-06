Janša je v pismu, ki ga je objavil danes na Twitterju, zapisal, da pozdravlja iniciativo in vabilo na srečanje. Predlagal pa je, da na sestanku spregovorijo tudi o zadnjih informacijah glede stališče Evropske komisije do prodaje NLB in zaščiti premoženja NLB pred rubeži hrvaških sodišč.

»Oboje je po mojem mnenju bolj urgentno kot odločitev glede tožbe, za kar ima Slovenija še kar nekaj časa,« je Janša zapisal v pismu, ki ga je poslal Cerarju.

Dodal je, da bi morali pred zasedanjem Evropskega sveta 28. junija oblikovati tudi usklajeno stališče Slovenije do predlogov glede migracij.

Cerar se bo v sredo sestal s predstavniki parlamentarnih strank in jim predstavil nadaljnje postopke glede tožbe proti Hrvaški na Sodišču EU zaradi kršitev prava EU v povezavi z nespoštovanjem arbitražne odločitve.

V času medvladja je usklajevanje parlamentarnih strank glede odprtih dilem nujna in uveljavljena praksa. A tožba zoper RH v tem trenutku ni niti edino niti najpomembnejše odprto vprašanje.