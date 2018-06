Menda so v prenovo plaže vložili pol milijona evrov, kar je seveda le majhen del Kostićevih vlaganj v regiji. Saj veste, srbski kralj sladkorja ima destinacijo na Kopaoniku, pri nas kupuje Gorenjsko banko, kupil je hotel Palace v Portorožu, kupil je hotel v Savudriji, v načrtu ima narediti golf igrišče v Istri, radi bi prenovili portoroško letališče in marino v Portorožu. Kostić bo kupoval v Budvi, želi si kupiti hotel v Trstu in še bi lahko naštevali.

Kakor koli, na prenovljeni plaži se je ob ekipi, ki skrbi za hotel v Savudriji, pokazal tudi sam Miodrag Kostić, a se na novinarska vprašanja ni odzival, za podrobnosti ima svoje ljudi, ki so poskrbeli, da je bilo v kozarcih ves čas dovolj šampanjca (ne penine). Dokazoval je, da tako na portoroški kot na savudrijski lokaciji misli resno, tako resno, da je vprašanje, ali bo v obeh hotelih pustil za upravljavca prestižno verigo Kempinski. Pri podjetju MK Group pričakujejo, da bo Kempinski dvignil raven svojih uslug. Prebrali smo, da naj bi se dogovoril z ameriško hotelsko verigo Marriott.

In če se Kostić z ekipo ne šali, ko se pogaja s Kempinskim, se ne šali niti takrat, ko gre za nastopajoče. Tokrat je za presenečenje večera ob otvoritvi plaže poskrbela hrvaška popevkarska diva Nina Badrić. Na plaži, ki bo namenjena gostom hotela v Savudriji in izven, je zapela ducat svojih največjih uspešnic. Potem so v nemirno, vetrovno ozračje izstrelili še nekaj raket. Ognjemet, ki naj bi napovedal lepše čase v tem delu Istre. Plažo naj bi Kostićevi odprli tudi v Portorožu, a še ne vedo natančno, kdaj.

O višini načrtovanih vlaganj v istrski turizem Avram ne želi govoriti, omeni pa, da so v ureditev meteornega izpusta pred hotelom Palace v Portorožu – k čemur jih je zavezovala pogodba – vložili milijon evrov, strošek prenove savudrijske plaže pa je pol milijona evrov. Plaža bo namenjena predvsem gostom hotela Kempinski Adriatic, za zunanje obiskovalce pa bo veljala vstopnina 50 evrov. »Če ima hotel več kot 400 ležišč, na plaži pa je prostora za nekaj več kot 300 ležalnikov, druge izbire nimamo,« pojasni sogovornik.