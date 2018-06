Avramopulos je gostil sestanek z notranjimi ministri držav na Zahodnem Balkanu, na katerem so bili še bolgarski in avstrijski minister, komisar za varnostno unijo Julian King ter direktor evropske agencije za mejno in obalno stražo Fabrice Leggeri.

»Nismo se zbrali, da razpravljamo o krizi. Smo zelo daleč od položaja, v katerem smo bili pred tremi leti,« je zatrdil komisar.

Nedavno so sicer zaznali povečanje nedovoljenih prehodov meje, ki zadevajo zlasti BiH pa tudi Albanijo in Črno goro, a te številke še niso zaskrbljujoče, današnji cilj je okrepiti skupna prizadevanja, da se položaj ne bi poslabšal, je pojasnil.

Brezvizumska ureditev je privilegij Ob tem je komisar države na Zahodnem Balkanu opozoril, da je ustrezno sodelovanje pri preprečevanju nezakonitih migracij pomembno za ohranitev brezvizumske ureditve, ki je privilegij, za zaščito katerega bi si morali prizadevati vsi v regiji. »Vsi partnerji na Zahodnem Balkanu prepoznavajo pomen nadaljnje krepitve sodelovanja pri soočanju s tveganji nezakonitih migracij, tudi v luči ohranjanja brezvizumske mobilnosti,"« je še dejal komisar. Kosovo je edina med šestimi državami na Zahodnem Balkanu, ki ne uživa tega privilegija. Če bo Kosovo ustrezno naslavljajo težka vprašanja, kot je korupcija, je brezvizumska ureditev za celotno regijo zelo blizu, je ocenil Avramopulos.