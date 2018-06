Tridnevna dražba bo potekala konec oktobra v Parizu. Podjetje, ki se ukvarja s prodajo finih umetnin, Sotheby's, bo v sodelovanju z družbo Pierre Bergé & Associés, ki jo je Bergé ustanovil leta 2002, na prodaj postavilo 1200 predmetov, izbranih iz posesti preminulega zbiratelja v Normandiji, Provansi, Parizu, Tangeru in Maroku. Na prodaj so tudi že njegove posesti, a ne v sklopu dražbe.

»Še nikoli nisem videl takšne raznolike privatne kolekcije,« je dejal Mario Tavella, predsednik podjetja Sotheby's v Parizu. »Ni bilo smeri in kategorije, za katero ne bi bil zainteresiran,« je dodal. Predmeti na dražbi so iz različnih umetniških obdobij in krajev ter so skrbno izbrani. » Tisti, ki so ocenjeni na 100 evrov, so prav tako lepi kot tisti za 300.000 evrov,« pravi Travella.

Med cenejšimi predmeti bo mogoče kupiti Pierrovo vrtno sedežno garnituro iz njegove rezidence v Provansi. Med dražje ponujene umetnine pa spada serija desetih slik francoskega ekspresionista Bernarda Buffeta, ki jih je ustvaril v začetku svoje kariere.

Travella ocenjuje, da bo vrednost celotnih predmetov z dražbe dosegla od pet do osem milijonov, izkupiček pa bo namenjen dvema organizacijama, ki so bile zbiratelju najbolj pri srcu: fundaciji Yves Saint Laurent v Parizu, in fundaciji Majorelle v Marakešu. Pierre je namreč leta 1980 kupit posest Majorelle, znano po svojih barvnih botaničnih vrtovih, da bi jo ohranil.