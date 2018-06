V skupini H se je prva tekma zelo dobro začela za Japonsko, ki je povedla v 6. minuti, ko je Shinji Kagawa zadel z bele točke. Kolumbijci so se znašli v težkem položaju, saj je Carlos Sanchez v kazenskem prostoru pred tem gol preprečil z roko. Glede na številne kolumbijske navdušence, ki so v oddaljeno Rusijo pripotovali odeti v rumeno, bi lahko rekli, da je bil Sanchez danes pravzaprav edini rdeči Kolumbijec v Saransku. Damir Skomina ga je namreč že v tretji minuti predčasno poslal z igrišča. To je bil tudi prvi rdeči karton 21. svetovnega prvenstva.

Ne glede na igralca manj so kolumbijski nogometaši v nadaljevanju igrali napadalno in iskali izenačujoči zadetek. Po slabih petnajstih minutah igre je bil po podaji v šestnajsterec v priložnosti Radamel Falcao, a njegov strel po visoki podaji ni bil najbolje nadzorovan. Kolumbijski kapetan je imel polpriložnost še v 32. minuti.

Japonci bi lahko sicer medtem po napakah kolumbijske obrambe nekajkrat podvojili vodstvo, a so njihovi nasprotniki ne glede na to vztrajali z odprto igro, kolumbijski selektor José Néstor Pékerman pa je v 31. minuti namesto Juana Cuadrada (Juventus) v igro poslal vezista Wilmarja Barriosa. Osem minut kasneje pa izenačenje. Juan Quintero je z levico s prostega strela prebrisano meril po tleh ter prevaral tako živi zid kot tudi japonskega vratarja Eijija Kawashimo, ki je zamujal s posredovanjem ob levi vratnici. Tehnologija golove črte je jasno potrdila, da je bil dosežen zadetek (1:1).

Japonci z več posesti v drugem polčasu Po odmoru so pobudo prevzeli japonski igralci in si pripravili serijo polpriložnosti. Najprej je v 54. minuti Yuya Osako po levi prodrl pred Davida Ospino, ki mu je lepo zmanjšal kot in ubranil nevaren poizkus. Tri minute kasneje si je korak ali dva znotraj kazenskega prostora strel pripravil Takaši Inui, znova je bil na mestu Ospina. Kolumbijci nikakor niso uspeli zaigrati na nasprotnikovi polovici, japonski poizkusi pa so v 73. minuti vendarle obrodili sadove, ko je iz kota podal Keisuke Honda, najvišji v skoku pa je bil razigrani Osako, ki je z glavo zadel od desne vratnice (2:1). Igra se je razživela, južnoameriški zasedbi seveda ni preostalo nič drugega kot lov na vnovično izenačenje. Edino zares obetavno priložnost je imel James Rodriguez, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, a je bil njegov strel v 78. minuti blokiran. Japonska izbrana vrsta je zdržala in se veseli morda nekoliko nepričakovanih, a zelo pomembnih treh točk. Ob 17.00 sledi druga tekma skupine F Poljska-Senegal, ob 20.00 pa se bodo domačini po uvodni zmagi nad Savdsko Arabijo zoperstavili Egiptu. Ali bo zaigral tudi egiptovski zvezdnik Mohamed Salah, še ni povsem jasno. Kolumbija : Japonska