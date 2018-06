To je Kimov tretji obisk na Kitajskem. S Xijem se je v Pekingu sešel že marca, maja pa še v mestu Dalian na severovzhodu Kitajske, spominja nemška tiskovna agencija dpa. Kitajska je glavna zaveznica in trgovinska partnerica Severne Koreje, želi pa si tudi odigrati vlogo pri razvoju obubožane sosede in pri tem ponuja svoje diplomatske usluge.

Kim si po vrhu s Trumpom, na katerem sta sklenila dogovor o denuklearizaciji Korejskega polotoka, obeta rahljanje ekonomskih sankcij, pri tem pa si želi podpore Pekinga. Ta je dal prejšnji teden vedeti, da bi lahko ZN razmislili o omilitvi sankcij, če bo Pjongjang izpolnil svoje obveznosti.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je sicer med četrtkovim obiskom na Kitajskem poudaril, da sankcij proti Pjongjangu ne bodo odpravili, dokler denuklearizacija ne bo popolnoma končana, in to na preverljiv in nepovraten način. Dejal je tudi, da je Peking ponovil zavezo resolucijam VS ZN, torej sankcijam, a hkrati dodal, da resolucije vsebujejo tudi »mehanizme rahljanja«, o katerih bi lahko razmislili v primernem trenutku.