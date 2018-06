Mladi, 210 centimetrov visoki Črnogorec se bo pridružil Sanonu in Šamaniću, trojica mladih pa velja za ene izmed najbolj talentiranih mladih košarkarjev v Evropi, so sporočili iz tabora zmajev.

Simonović je lansko sezono nosil dres Siene, kjer je v drugi italijanski ligi v povprečju v 11,7 minute na tekmo dosegal po 5,2 točke in 2,7 skoka na tekmo. Leta 2017 je zaigral tudi na evropskem prvenstvu do 18 let, kjer je za Črno goro dosegal po 17,7 točke in 8,4 skoka na tekmo.