Trener Washingtona odstopil 11 dni po osvojenem naslovu

Barry Trotz, glavni trener Washington Capitals, novih prvakov severnoameriške hokejske lige, je šokiral klubsko vodstvo z odstopom le 11 dni zatem, ko so se Prestolniki prvič v klubski zgodovini razveselili Stanleyjevega pokala. Capitals so v finalu NHL proti Vegas Golden Knights slavili s 4:1 v zmagah in prišli do prvega naslova v 44 letih.