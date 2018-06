V sredo bo sončno, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 10, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

V četrtek bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. V petek bo zjutraj in dopoldne oblačno s padavinami, zjutraj bodo predvsem ob morju še nevihte. Popoldne se bo od severa jasnilo. Hladneje bo, na Primorskem bo pihala burja.