Soon-Shiong je ob prevzemu novega medija zaposlenim sporočil, da se začenja delo zaščite in nadgradnje bogate zgodovine neodvisnega novinarstva. Zagotovil je, da nima nobene druge agende, kot pa je odlično neodvisno novinarstvo.

Za veterana Wall Street Journala, revije Time in agencije Bloomberg Pearlstina pa je dejal, da je izjemno izkušen obenem pa usmerjen v prihodnost. Ko lastnik medijev govori o prihodnosti, kar je doslej večinoma pomenilo odpuščanja, vendar pa v tem primeru temu naj ne bi bilo tako.

Novi lastnik enega nekoč vodilnih in najbolj uglednih časopisov v ZDA je z nakupom prevzel tudi 90 milijonov dolarjev obveznosti za pokojnine zaposlenih in obljublja razcvet. Denarja ima zdravnik in profesor na univerzi Kalifornija Los Angeles dovolj, saj si je z delnicami prislužil 7,5 milijarde dolarjev.