Trump se je strinjal s Kimom, kot tudi s Kitajsko in Rusijo, da so skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje provokativne in se jim je na presenečenje Pentagona ter Južne Koreje odpovedal v zameno za dobro voljo Pjongjanga. Trump je vojaške vaje takrat označil s severnokorejskim besednjakom kot vojne igre in menil tudi, da so draga zadeva, ki je ne potrebujejo.

Besednjak so kot kaže sedaj spremenili tudi v Pentagonu, saj je Dana White govorila o obrambnih vojaških igrah in ne več o vojaških vajah. Lani je na takšni vaji sodelovalo 17.500 Američanov, pri čemer so posebej za ta namen v Južno Korejo poslali 3000 vojakov. »O prihodnjih obrambni igrah ni bila sprejeta še nobena odločitev,« je dejala Whitova.