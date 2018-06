Komisar evropske komisije Frans Timmermans se je pogovarjal s premierjem Mateuszem Morawieckim o razveljavitvi poljskih reform, ki so sodno vejo oblasti podredile izvršni in zakonodajni, zaradi česar je ogrožena vladavina prava. Evropska komisija med drugim zahteva, da predsednik države, ki trenutno prav tako pripada PiS, izgubi pravico, da podaljšuje mandat vrhovnih sodnikov in da se pritoži na sodne odločitve, stare več let.

Nizozemec meni, da so bili pogovori konstruktivni in da so se odnosi med Brusljem in Varšavo v zadnjih mesecih izboljšali, vendar kot je dejal, ne namerava mešetariti. Še vedno bi lahko države članice s kvalificirano večino odvzele Poljski pravico do glasovanja v svetu ministrov EU, ki je zakonodajni organ Unije.

Za sporno sodno reformo stoji Jaroslaw Kaczynski, ki je tudi za drugimi odločitvami vlade, s katerimi se je Poljska skupaj z Madžarsko oddaljila od zahodnih držav. Sicer ima v državi položaj običajnega poslanca, dejansko pa že od leta 2015 iz ozadja vodi vlado in premier mu je de facto podrejen.

Osteoartroza ni prepričljiva

V zadnjih dneh so iz vlade, potem ko so do nedavnega govorili le o poškodbi kolena (osteoartrozi), razkrili, da je bil ves maj in do prve polovice junija hudo bolan. Hkrati trdijo, da je že okreval in spet začel delati normalno. A Kaczynskega, ki je bil ravno v teh dneh star 69 let, v soboto ni bilo na slovesnosti, ko so v Szczecinu vodilni politiki PiS odkrili spomenik njegovemu bratu dvojčku Lechu, ki je kot poljski predsednik umrl v letalski nesreči v Rusiji leta 2010. Z njim je leta 2001 ustanovil izrazito konservativno stranko PiS, ki je kljub uspešnosti prejšnje bolj liberalne vlade na gospodarskem področju, ne pa na socialnem, zmagala na parlamentarnih volitvah leta 2015.

Zdaj se tudi že pojavljajo ugibanja o tem, kdo ga bo zamenjal na čelu PiS. Notranji minister Joachim Brudzinski sicer pravi: »Vsi tisti, ki sanjajo o zamenjavi Kaczynskega, bodo morali še precej potrpeti. Še vedno ima pod popolnim nadzorom stranko in ne načrtuje umika iz politike.« Prav Brudzinski bi ga lahko zamenjal na čelu PiS. Druga dva kandidata sta sedanji premier Morawiecki in nekdanja premierka Beata Szydlo. Menda pa nobena zamenjava ne bo dobra za PiS, ki bi lahko po odhodu Kaczynskega oslabela.

Bolj zmerno usmerjeni Morawiecki, ki je pravkar dopolnil 50 let, je decembra na čelu vlade zamenjal Szydlovo, da bi se vladajoča PiS pokazala bolj zmerna, tako v svetu kot doma. Potem ko sta si v letih 2015–2017 PiS in Kazcynski po zgledu Viktorja Orbana podredila sodstvo, javne medije, javni sektor, vojsko in zgodovinopisje ter zavrnila sprejem beguncev, zdaj hočeta izboljšati podobo Poljske med demokratičnimi državami in pridobiti članice EU, preden bo sprejet proračun za obdobje 2021–2027, v katerem si Poljska spet obeta veliko milijard evrov. Seveda gre tudi za sredinske volilce pred parlamentarnimi volitvami leta 2019.

Morawiecki, nekdanji bankir in svetovalec za gospodarstvo v liberalni vladi Donalda Tuska, je na čelu vlade sicer začel slabo, na primer z izjavo, da so njegove sanje ponovno pokristjanjenje Evrope. Na začetku leta je tudi sprejel zakon, ki je zanikal poljsko vpletenost v holokavst, nato pa še izjavil, da so tudi Judje sodelovali v holokavstu. Zatem ni bilo več problematičnih izjav in ukrepov, vlada je opustila zaostritev zakonodaje proti splavu in discipliniranje vseh medijev, iz nje pa sta odšla radikalno konservativna ministra. Zdaj celo sprejema ukrepe proti skrajni desnici in neofašistom. Najbrž pa bodo novi problematični radikalno desni ukrepi sprejeti po volitvah 2019.