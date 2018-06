ZDA so doslej imele pet vej oboroženih sil. Najmlajša - zračne sile - je bila ustanovljena pred 71 leti. Druge veje so še kopenska vojska, mornarica, marinci in obalna straža. »S tem ukazom naročam ministrstvu za obrambo in Pentagonu, da nemudoma začneta potreben proces za ustanovitev vesoljskih sil kot šeste veje oboroženih sil,« je ob podpisu direktive dejal Trump.

Prejšnje vlade naj bi bile odgovorne za zatiranje vesoljskega raziskovanja in odkrivanja, sam pa je to odpravil, ker noče, da bi katerakoli druga država prevzela vodstvo v vesolju. Poudaril je, da samo ameriška prisotnost v vesolju ni dovolj, ampak je potrebno zagotoviti tudi ameriško prevlado. Vesoljske sile naj bi bile dobre za nova delovna mesta in tudi za »psihologijo« ZDA.