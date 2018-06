Družba Ikea je na Mestno občino Ljubljana dala vlogo za spremembo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, s pomočjo katere bi se izognila zapletom, ki so nastali zaradi postopka razlastitve zemljišč za gradnjo dostopne ceste. Gradnja ceste, ki bo povezovala Kajuhovo in Ameriško ulico in naj bi služila kot glavna dostopna cesta k Ikei, je namreč v prostorskem načrtu predpisana kot pogoj, da Ikea pridobi uporabno dovoljenje za odprtje svoje trgovine v BTC. »Izpolnitev tega pogoja do nadaljnjega zaradi težav z razlastitvijo ni mogoča,« so povedali v Ikei. Začetek gradnje