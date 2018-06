Minuli konec tedna so se končali prvi teniški turnirji na travi v tej sezoni. Največ pozornosti je bil deležen 36-letni Švicar Roger Federer, ki je z zmago v Stuttgartu osvojil že svoj 98. turnir ATP in obenem na vrhu moške lestvice znova prehitel večnega tekmeca Rafaela Nadala. »Mislim, da sem na celotnem turnirju igral zelo dobro, sploh glede na to, da nisem tekmoval kar nekaj časa. Res sem vesel, da mi je končno uspelo zmagati tudi v Stuttgartu, to je zame odlična vrnitev na igrišča,« je po uspehu povedal Baselčan, ki pa bo moral za ohranitev prvega mesta na lestvici pred travnatim vrhuncem sezone (Wimbledon) v Halleju ubraniti lansko zmago. Že v prvem krogu mu bo to skušal preprečiti slovenski as Aljaž Bedene. 28-letni Ljubljančan je februarja s 43. mestom na lestvici dosegel najvišjo uvrstitev v karieri, nato pa nanizal nekaj slabših rezultatov in je trenutno 72. To bo zanju šele drugi medsebojni dvoboj, prvega je januarja letos v prvem krogu odprtega prvenstva Avstralije prepričljivo s 3:0 dobil izkušenejši Švicar.

Poleg turnirja v Halleju bo v ospredju še dogajanje v Londonu. Na turnirju v Queensu bo prvi nosilec Hrvat Marin Čilić, po daljši odsotnosti pa se vračata Srb Novak Đoković in Škot Andy Murray. Prvi se bo danes pomeril s kvalifikantom Johnom Millmanom, drugega pa že na začetku čaka visoka ovira, imenovana Nick Kyrgios, ki je trenutno 21. igralec sveta. Murray se na igrišča vrača po enajstmesečni odsotnosti, zato nima visokih rezultatskih ciljev. Za ženske bosta najmočnejša turnirja ta teden v Birgminghamu in na Majorki. V Angliji bosta prvi nosilki Španka Muguruza in Ukrajinka Svitolina (tretja in peta igralka sveta), v Španiji pa Francozinja Garcia, ki bo lovila svojo šesto zmago na turnirjih WTA.

Medtem so organizatorji portoroškega turnirja ATP challenger potrdili, da bo letošnji turnir potekal med 3. in 11. avgustom, najpomembnejša sprememba pa je povišanje nagradnega sklada s petdeset na petinsedemdeset tisoč ameriških dolarjev.