»Že danes odpotujem v Francijo. Moram si še ogledati ceste v Alpah. Tako delajo vsi. Potem gremo na višinski trening do julija. Imam zasedeno do začetka Toura. Dirka po Sloveniji je bila načrtovana v sklopu priprav. Pred tem smo že bili na veliki nadmorski višini. Nismo veliko naredili na visoki intenzivnosti. Vse sem naredil po Sloveniji,« je Primož Roglič pojasnil slovenski Tour v pričakovanju vročega julija na francoskih cestah.

Pri najuspešnejšem kolesarju etapnih dirk to pomlad, seveda tistih brez italijanskega Gira, vsi pričakujejo, da bo po lanski etapni zmagi letos želje usmeril v boj za rumeno majico. Za tovrsten pristop se v ekipi LottoNL-Jumbo še niso odločili. »V Francijo ne grem kot kolesar za skupno zmago. To bo Steven Kruijswijk, Groenewegen bo za sprinte, jaz grem na etape. Ne obremenjujem se z vsemi dnevi, veselim pa se drugega in tretjega tedna. Lani sem zmagal eno etapo, a vsi želijo več in več, nikoli ni dovolj. Bodimo realni. Z vsakim rezultatom bom zadovoljen. V bistvu pa je tako, da se moram pripraviti in potem bomo videli, kako se bo odvijalo,« je Roglič razmišljal po zmagi v Novem mestu. Podoben program s Slovenijo in Tourom ima še približno trideset kolesarjev, med njimi tudi Luka Mezgec, da ne omenjamo zvezdnikov Cavendisha, Kittla, Majke, Groenewegena… Sled Slovenije bo v Franciji očitna.

Po koledarju UCI je zdaj termin rezerviran za državna prvenstva. Slovensko bo v nedeljo v Mirni Peči. Zaradi francoskega Toura, ki bo letos zaradi nogometa zamaknjen za teden dni, v termin med 7. in 29. julijem, bodo ponekod (Italija) državna prvenstva teden kasneje. Slovensko prvenstvo, čeprav brez Rogliča in Simona Špilaka, ki že po tradiciji ne dirka doma, ne bo bistveno okrnjeno. Majica državnega prvaka ima poseben status, slovenski pa z novimi dosežki še večji ugled v svetu. To je zasluga tudi Luke Mezgeca.

V povezavi z dirko po Sloveniji bo zanimivo spremljati rast nove etapne dirke Adriatica Ionica Race, imenovane tudi Beneška republika, ki bo ta teden med Benetkami, Dolomiti in Trstom. Je iste kategorije UCI, podobne strukture tras in bi lahko v prihodnje z višjim proračunom resno konkurirala Sloveniji. Slovenci na njej ne sodelujejo.

Simon Špilak je v nedeljo dirko po Švici končal s šestim mestom. Za najboljšega slovenskega kolesarja vseh časov po Marszalekovi lestvici je to najboljši dosežek sezone. Nima najboljše, čeprav je zanj pogodbeno leto. Skupno je bila to za Prekmurca že dvajseta uvrstitev med prvih deset na največjih enotedenskih etapnih dirkah (Švica, Romandija, Baskija, Pariz–Nica). S tako statistiko se lahko pohvali le malo kolesarjev sedanje dobe. Tokrat so bili pred njim Porte, Fuglsang, Quintana, Kelderman, za njim pa Kruijswijk… Imena, ki bodo pogosto omenjena v povezavi z Rogličem v prihodnjem mesecu. Slovenskega kolesarja Katjuše, kot vemo, Tour zaradi vročine ne zanima več.