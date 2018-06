Vedno več ljudi živi v urbanih območjih in veliko jih sobiva s psi. Za našo in pasjo dobrobit v mestih lahko izpostavimo izpolnitev vsaj treh pogojev.

Zadovoljitev potreb. Večina nas dneve preživlja sede oziroma v zaprtih prostorih. Oboje ima negativen vpliv na naše zdravje. Zato ob vsakodnevnih obveznostih potrebujemo redno gibanje v naravi, da nas lahko drži v vitalni kondiciji. Ob natrpanem urniku si mnogi ne morejo privoščiti daljše vožnje do »zelenih« območij izven mest, zato so zelene površine na naši dnevni poti nujno potrebne. Podobno je z našimi psi, saj zanje nimamo časa, ko opravljamo službo in druge obveznosti. Prepuščeni so sami sebi ali pa omejeni v manjših prostorih. Če želimo zdravega psa, moramo dnevno poskrbeti za zadovoljitev njegovih potreb po kakovostnem gibanju oziroma zadovoljitvi nagonov.

Spoštovanje norm. Ker si prostor delimo, moramo tako ljudje kot psi skozi procesa vzgoje in socializacije. Z izjemo nagonskih odzivov ne mi ne psi ne znamo ničesar, ko pridemo na svet. Zato nas je vsega treba naučiti, ob tem pa poskrbeti, da se v procesu učenja, vzgoje in socializacije ne poškodujemo, ne zbolimo in da tudi drugim ne povzročamo preglavic. To obdobje lahko traja različno dolgo, tako pri ljudeh kot pri psih, in se ne zgodi le z osnovno šolo pri otrocih, niti ne s tečajem v pasji šoli.

Obzirnost in souporaba prostora. Tisti, ki so ta proces opravili dobro, lažje sobivajo v mestnem vrvežu, so obzirni do drugih uporabnikov prostora, ne potrebujejo omejenih površin na prostem, da bi zadovoljili svoje potrebe po rekreaciji, in uživajo v času, ki ga aktivno preživijo s svojim psom.