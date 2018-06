»Všeč mi je vonj tvojega filma,« je Grace Jones rekla britanski filmarki Sophie Fiennes po premieri leta 2002, na kateri je britanska režiserka predstavljala svoj zadnji dokumentarec. Ni šlo ne za Perverznežev vodnik po kinu ne za Perverznežev vodnik po ideologiji, ki ju je, in sicer pozneje, delala s Slavojem Žižkom, ampak je Grace zadišal dokumentarec o njenem bratu, duhovniku Noelu Jonesu.

Grace je sestro igralca Ralpha Fiennesa povabila v studio, kjer je po 20 letih snemala nov album Hurricane, s tem pa se je začelo snemanje oziroma opazovanje legende v studiu, na odrih, v hotelskih sobah in na domači Jamajki, ki je trajalo dolgih 12 let. Toliko let je bilo potrebnih, da je Fiennesova ulovila bit manekenke, igralke, predvsem pa glasbenice, ki nikoli ni pozabila svojih jamajških korenin in staršev. Očeta Roberta Jonesa, duhovnika apostolske cerkve, ki ji je z udarci brez milosti vcepljal versko disciplino, in mame Marjorie, rojene Williams, od katere je nasledila kreativnost, prek njenega očeta, ki je na klavirju spremljal Nata Kinga Cola, pa še glasbene gene.

Manekenka, igralka, pevka Grace, ki se je hotela šminkati, nositi visoke pete in vpadljiva oblačila, kot poje tudi v svojih pesmih, ni dolgo zdržala očetovih disciplinskih prijemov. Potem ko se je pri 13 letih s starši preselila v ZDA, je z bratom kmalu začela obiskovati nočne klube, potem pa z učiteljem igre odšla na poletno turnejo v Filadelfiji, kjer je ostala, dokler pri 18 ni podpisala pogodbe z newyorško modno agencijo. Njene dolge noge in androgeni videz je bilo težko spregledati, a je kot temnopolta, skoraj črna manekenka zaslovela šele v Parizu. Tam se je družila z največjimi imeni modne industrije, Yvesom Sain Laurentom, Giorgiem Armanijem, Karlom Lagerfeldom, zaljubila pa v fotografa, stilista in grafičnega oblikovalca Jean-Paula Goudeja, ki jo je oblikoval v to, kar je še danes, pri 70 letih. Bil je njena največja ljubezen, zaradi njega pa je, ko je zanosila, rekla ne tudi vlogi v Iztrebljevalcu. To odločitev obžaluje še danes, saj je Ridley Scott ni poklical nikoli več. Filmske vloge so nato vseeno nekako prišle, tudi tista v 14. filmu o Jamesu Bondu Od tarče do smrti, v katerem je igrala morilko May Day, a bolj kot igralka je bila uspešna kot glasbenica z unikatnim videzom, za katerega je bil zaslužen Goude. »Poskušal sem poudariti njeno obliko telesa skozi nekakšen nemški ekspresionizem, z igro senc in ostrimi koti. Grace je z Jamajke, zato je njena angleščina precej trda. Svetoval sem ji, naj publiko, ki so jo v večini sestavljali homoseksualci, nagovarja kot učiteljica, strogo. In vse to je prispevalo k njeni podobi,« je Goude, ki je za svojo »lepo in groteskno« muzo konec 70. let in v začetku 80. snemal videospote, oblikoval naslovnice albumov ter koreografiral nastope, povedal v enem od intervjujev. Grace ga je poslušala, se pa z njim ni nikoli poročila, ker »je vedno hotela biti sama svoj sponzor«.