Kot so za STA pojasnili na koprski policijski upravi, je nesrečo povzročil starejši voznik osebnega vozila, rojen leta 1937, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v kolono vozil pred njim, ki se je počasi premikala. Vozilo, v katerega se je zaletel, je nato trčilo v vozilo pred seboj, to pa še v eno vozilo.

Policisti so vozniku, ki je povzročil nesrečo, izdali globo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Po nesreči je bil nekaj časa zaprt en pas hitre ceste, nato pa je promet normalno stekel. Koprski gasilci so medtem izvajali požarno in protinaletno varovanje ter posuli cestišče z vpojnim sredstvom, je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.