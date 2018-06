46-letna Phillipsova je odraščala na podeželju zvezne države Georgia, njen tast pa je bil nekoč lovec na rise. Prav znanje, ki ga je dobila od tasta, jo je verjetno obdržalo pri življenju. Kot navaja Guardian, jo je to znanje pripeljalo do pravilnega odziva v borbi, saj je poznala obnašanje živali in vedela, kako se boriti nazaj.

Čeprav ji je mačka skočila na obraz, jo je uspela prijeti za vrat in zadaviti. Med napadom ni želela glasno kričati na pomoč, saj ni želela prestrašiti 5-letne vnukinje, ki je bila v hiši, je še dodala Phillipsova. Šele po tem, ko je mačka negibno obležala, je začela kričati in naročila vnukinji, naj pokliče na pomoč. Iz hiše je prišel tudi Phillipsin sin, ki je imel v rokah pištolo, vendar z njo ni streljal, saj je bila njegova mami preblizu. Zatem je iz žepa potegnil nož in risa večkrat zabodel, vendar, kot je dejala Phillipsova, med vbodi ris ni niti enkrat zastokal, kar je kazalo na to, da ga je ubila že prej.

Phillipsova je med bojem utrpela več ugrizov in prask po rokah, prsnem košu in nogah. Negovana je bila tudi proti steklini, še navaja Guardian.