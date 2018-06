Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Majhenič je spomnil, da so v četrtek policisti in kriminalisti opravili hišne preiskave na 39 naslovih in preiskali tudi 38 avtomobilov. V preiskavah je sodelovalo približno 100 policistov, 60 kriminalistov z različnih policijskih uprav in 49 preiskovalcev NPU. Zasegli so 21 pištol, dva revolverja, šest pušk, več kot 3000 nabojev in drugo prepovedano orožje. Zasegli so tudi vrsto elektronskih naprav, mobilnih telefonov in drugih predmetov, ki so jih uporabljali osumljenci, je pojasnil Majhenič.

Pridržali so 15 osumljencev, v petek pa so šest osumljencev privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanje odredil pripor. Tožilstvo je po končanem predkazenskem postopku pri okrožnem sodišču v Ljubljani vložilo zahtevo za preiskavo zoper 23 osumljencev zaradi 78 kaznivih dejanj, povezanih s prometom z orožjem in enega kaznivega dejanja prometa s prepovedano drogo. Istočasno so bile hišne preiskave tudi na Hrvaškem in v Španiji. Zoper 6 oseb je bil po Majheničevih podatkih na Hrvaškem odrejen pripor, v Španiji preiskava še teče.

Dokaze zbirali zadnji dve leti Dogajanje minuli teden je bilo sicer del zaključne akcije večletne mednarodne preiskave, v kateri so sodelovali s kolegi iz Italije, Hrvaške in Španije ter ameriške varnostne agencije DEA in Europola. Kot je pojasnil Majhenič, so že od septembra 2016 na podlagi usmerjanja tožilstva o tem zbirali dokaze tako z izvajanjem klasičnih kot prikritih preiskovalnih ukrepov. Najprej so identificirali 65-letnika iz Slovenije, za katerega so ugotovili, da se ukvarja s preprodajo orožja, nato so odkrili še šest njegovih sodelavcev, starih med 43 in 70 let. V tem obdobju so zabeležili tudi prve kontakte teh osumljencev z osumljenci s Hrvaške. Januarja 2017 pa so opravili prvi večji zaseg orožja. »Na podlagi ustreznih dovoljenj specializiranega državnega tožilstva smo od julija 2017 do maja 2018 opravili osem navideznih odkupov in dva zasega orožja in na ta način zasegli več kot 40 kosov različnih vrst dolgocevnega, kratkocevnega orožja in streliva,« je dejal Majhenič. To jim je pomagalo odkriti še preostale osumljence - domnevne člane hudodelske združbe, »ki so jo večinoma sestavljali slovenski državljani in ki se je na veliko ukvarjala s preprodajo orožja«, je dejal direktor NPU.