Policistki policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper sta v soboto na avtocestnem križu v Sežani opravili kontrolo modrega vozila Ferrari california cabrio, letnik 2011 z 20.000 prevoženimi kilometri, ki pa je bilo brez registrskih tablic, so sporočili s policije.

Pri preverjanju lastništva vozila v bazi schengenskega informacijskega sistema je policija ugotovila, da je bilo novo originalno nemško prometno dovoljenje ukradeno v Nemčiji z Upravne enote v Duisburgu ter naknadno izpolnjeno s podatki vozila. Policistki sta ugotovili še, da je bila identifikacijska številka vozila prirejena in da se ne ujema s podatki v prometnem dovoljenju. Tržna cena vozila je več kot 100.000 evrov.

Vozilo sta prevažala državljana Romunije, stara 36 in 58 let. Na enega od njiju sta bila izdana tudi ponarejen račun trgovine in tovorni list. V postopku preverjanja lastništva in ostalih podatkov so policisti ugotovili, da je bilo vozilo aprila lani ukradeno v Bariju v Italiji.

Policija je vozilo zasegla, Romuna pa so v nedeljo privedli na koprsko sodišče. Preiskovalna sodnica je zanju odredila pripor, so še sporočili s policije.