Po navedbah tožilstva je Audi prodal najmanj 210.000 avtomobilov z dizelskim motorjem, ki so bili opremljeni s programsko opremo za zmanjševanje škodljivih izpustov v času uradnih testiranj. Sporni avtomobili so bili prodani v ZDA in Evropi od leta 2009 naprej, Audi pa naj bi tako zagrešil kaznivi dejanji goljufije in nezakonite promocije produktov.

Volkswagen, pod okrilje katerega sodi Audi, je septembra 2015 priznal, da je 11 milijonov vozil z dizelskim motorjem opremil s programsko opremo, s pomočjo katere so prestali okoljske teste. Na cestah so bili nato dejanski škodljivi izpusti precej večji.

Škandal, poimenovan dieselgate, je največjega avtomobilskega proizvajalca na svetu stal že več kot 25 milijard evrov, v številnih državah pa tožbe in postopki proti njemu še tečejo. Svoje avtomobile so sicer morali odpoklicati tudi nekateri drugi proizvajalci, a noben drug doslej ni priznal sistematičnega goljufanja.