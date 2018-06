Reševanje so ustavili nekaj več kot 20 navtičnih milj od Trogirja. Kapitan splitske luške kapitanije Davor Vidan v današnjem pogovoru za hrvaški radio ni izključil možnosti, da bo ladja potonila, a izrazil upanje, da bodo danes nadaljevali z vleko.

Potrdil je, da so ladjo ustavili 12 navtičnih milj severozahodno od otoka Drvenik Mali ter da so na kraju dogodka gasilci, ki črpajo vodo, ter potapljač, ki bo skušal ugotoviti, ali je možno ustaviti vdor vode v ladjo. Preden so v nedeljo začeli vleči ladjo proti Trogirju, so sicer na njen trup postavili aluminijasto ploščo in s tem preprečili vdor vode.