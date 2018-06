Ta pa ni običajna, temveč po meri prilagojena aktivnostim hišnih članov: pripravi in uživanju hrane, druženju, sprostitvi, delu in igri. Kot so ljubeznivi A., M., O., R., tako je privlačen tudi pogled izpod nadstreška – proti dolini in gozdni planoti Krajinskega parka Ponikovski kras.

V pritličju prebiva dama, ki je s hišnim paviljonom in po meri narejenim pohištvom pridobila topel prostor za srečevanje s sosedi in prijatelji. Rahlo dvignjen in s severnim vhodom povezan zahodni paviljon je polkrožne oblike in spominja na nasmeh gostiteljice, ki lahko v svojem intimnem prostoru spije kavico, prebere dnevne novice ali pa se tam samo (po)greje. Okroglina skrbi za optično znižanje hiše in povečano ravnino pred garažo (obračališče, ploščad za pranje avtomobilov, košarkarsko igrišče). Od tod je do južnega letnega vrta možno priti po tlakovani pešpoti.

Namesto brežine pokrita poletna kuhinja, ki pooseblja ljubezen do priprave hrane na prostem

Z vkopom v teren smo oblikovali družabni vrtni prostor za pripravo kulinaričnih mojstrovin. Kuhinja je prostorna, ima veliko odlagalnih površin in omogoča uporabo v vseh letnih časih – od priprave vsakdanjih jedi in vrhunskih specialitet do ozimnice. Prav zato boste tu našli peč za pico (peka mesa, kruha, pic, slaščic), odprto kurišče za peko srednje velikosti (žar, pod črepnjo), plinski žar (hitra priprava hrane) in plinsko kuhališče (za domačo kavico …). Kombinacija modernih kovinskih, steklenih in lesenih elementov, novodobno obdelanega kamnitega pulta in rustikalnega mozaika je poskrbela za sodoben videz s pridihom domačnosti.

Presežek preobrazbe je vzpostavitev prehoda med notranjostjo hiše in vrtom (hišna kuhinja, toaleta) ter zgraditev vzhodnega stopnišča v brežini, ki omogoča 360° pot okrog hiše. Leseni nadstrešek smo podeskali, pokrili s PVC-folijo in steklenim svetlobnim pasom (prepust svetlobe v hišo) ter zaključili z aluminijastimi obrobami. Severovzhodni del smo zaradi vetra in zasebnosti zaprli, južnega pa zaradi pogleda, toplote, komunikacije z zelenjavnim vrtičkom, otroškim igriščem in mini kmetijo odprli.