Furs v okviru ciljno usmerjenih nadzorov na področju prispevkov za socialno varnost izvaja nadzore, pri katerih se preverja pravilna davčna obravnava in ekonomska vsebina dohodka fizičnih oseb, so sporočili iz uprave. Nadzore opravljajo pri zavezancih, pri katerih so zaznali, da zanje fizične osebe opravljajo dela kot samostojni podjetniki, pri tem pa obstaja velika verjetnost, da pri izvajanju takšnega dela obstajajo elementi odvisnega pogodbenega razmerja.

»Od 1. septembra 2016, ko posebej spremljamo tovrstno pojavno obliko, je bilo opravljenih 27 nadzorov, v katerih je bilo dodatno obračunanih 2,26 milijona evrov obveznosti,« so pojasnili na Fursu.

Davčni organ pri takšnem nadzoru presoja poslovne dogodke - pogodbe o poslovnem sodelovanju med zavezancem in fizično osebo kot samostojnim podjetnikom - in na njihovi podlagi izvedena plačila, po njihovi vsebini in skladno z davčno zakonodajo.