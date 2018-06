V torek bo pretežno jasno, le občasno ponekod v notranjosti zmerno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, v alpskih dolinah okoli 10, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek sončno in poletno vroče V sredo in četrtek bo sončno in poletno vroče. V četrtek popoldne in zvečer bo lahko nastalo nekaj neviht. Vremenska slika: Nad večjim delom zahodne in srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Oslabljena vremenska motnja se pomika proti vzhodu severno od Alp Od severa doteka k nam topel in občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno. Popoldne bo predvsem na Hrvaškem, Madžarskem in v vzhodni Avstriji nastala kakšna ploha ali nevihta. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V torek bo sončno, nekaj več oblačnosti bo v notranjosti Hrvaške. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.