Posebne policijske enote so s solzivcem razgnale protestnike, potem ko je del demonstrantov na policiste začelo metati šok bombe, kamenje in pirotehnična sredstva, poroča makedonska tiskovna agencija Mia. Notranje ministrstvo je sporočilo, da so se za uporabo solzivca odločili, potem ko je del protestnikov uporabil razpršilna sredstva in potiskal zaščitno ograjo, da bi na silo prišli v sobranje.

Dodali so, da spoštujejo pravico do mirnih protestov, da pa ne bodo dovolili uporabe sile in motenja javnega reda in miru, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Na protestih, ki so jih organizirali preko družbenih omrežij, so peli domoljubne pesmi in vzklikali »Makedonija, imena ne damo!«. Makedonski mediji so poročali, da je šlo za nogometne huligane.