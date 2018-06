Domžalčan Rok Starič, novi mladi podjetnik leta, je podjetje poimenoval kar po sebi – Rok' nut butter, saj verjame v znamko in svoje produkte. Bogato paleto proizvodov je nazadnje razširil še s 100-odstotnim mandljevim maslom ter sladoledom s 100-odstotnim deležem arašidovega masla.

Svoje proizvode prodaja v spletni trgovini in v sodelovanju s številnimi trgovinami v Ljubljani in bližnji okolici ter na Gorenjskem in Štajerskem. Blagovno znamko Rok's nut butter je mogoče najti tudi v nekaterih večjih trgovskih verigah v Sloveniji.

Svojo poslovno okolje želi razširiti tudi onkraj meja. Za zdaj so se mu odprla vrata na avstrijskem trgu, v kratkem se želi prebiti tudi v Nemčijo in na Hrvaško ter v baltske države, obenem pa s spletno prodajalno še dodatno razširiti prodajni obseg.

Z investicijo 15.000 evrov avstrijskega investitorja ima podjetje na zalogi dovolj kapitala za povečanje marketinškega vložka. Ob uspešnih dogovorih se mu obeta sodelovanje z eno izmed večjih trgovskih verig v Avstriji, ena izmed opcij pa je tudi združitev s slovaškim podjetjem iz iste branže.

V prvem četrtletju leta 2018 je podjetje Rok's nut butter ustvarilo 120.000 evrov prihodkov in 21.000 evrov dobička. Do konca leta naj bi prodaja presegla 200.000 evrov. Če se bo vse izteklo v skladu z načrti, bi z okrepljeno prodajno ekipo v prihodnjih letih lahko zabeležilo okrog 500.000 evrov prometa.

Za naziv mladi podjetnik leta 2018 so se potegovali še Matic Vizjak – Kmetija Vizjak, Uroš Požgan, Alen Velcer, Maja Lukas in Špela Lukas – Kokica, d.o.o., Blaž Grah, Urban Kodela, Žan Menart, Matic Ozebek, Matic Vogrič – Smart optometry, d.o.o. in Iztok Smolič, Marko Bahor in Boštjan Kovač – Agiledrop, d.o.o.

»Vsako leto želimo izbrati mladega podjetnika/podjetnico, ki se je s svojim dosedanjim delom v podjetju izkazal za nadpovprečno uspešnega, inovativnega in prodornega. Pomembno je, da je bolj ali manj samorasel podjetnik in da deluje v etični panogi, ki je bodočim mladim podjetnikom zanimiva in čim bolj dosegljiva. Želimo si, da bo zmagovalec kot uspešen mladi podjetnik zgled drugim,« je pojasnil Borut Borštnik, direktor zavoda Mladi podjetnik.