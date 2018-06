Merklova bo ob 19. uri Conteja, ki je nedavno prevzel vajeti vlade v Rimu, sprejela z vojaškimi častmi, sledili bosta izjavi za javnost obeh voditeljev. Nato je na programu pogovor ob delovni večerji, na kateri bosta po napovedih kanclerkinega urada govorila o dvostranskih odnosih med državama ter evropskih in mednarodnih temah.

Nemška kanclerka se je sicer na domačem političnem prizorišču znašla v težavah zaradi razhajanj z notranjim ministrom Horstom Seehoferjem iz vrst bavarske CSU glede obravnave migrantov, ki prihajajo v Nemčijo.

Seehofer si prizadeva za zaostritev politike in vztraja, da bi na nemških mejah zavračali vse prosilce za azil, ki so jih že registrirali v drugih članicah EU. Merklova iz sestrske stranke CDU to odločno zavrača, češ da bi to spodkopalo evropsko solidarnost, in se zavzema za rešitev na evropski ravni.