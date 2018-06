Policija je organizatorje festivala »Art All Night Trenton« zgodaj zjutraj v nedeljo obvestila, da bo treba prireditev zapreti, ker se tolpe tepejo med seboj v poslopju in zunaj njega, kjer je ozračje začelo postajati nevarno. Organizatorji so začeli pospravljati, nato pa se je začelo obstreljevanje. Med seboj so se obstreljevali pripadniki različnih tolp, policisti pa so streljali na vse, ki so imeli v rokah orožje.

V kritičnem stanju tudi 13-letni deček V obračunu je bil ubit 33-letni Tahaij Wells, ki je bil od februarja pogojno na prostem, še preden je do konca prestal kazen, povezano z vpletenostjo v umor. Od 17 ljudi, ki so jih sprejeli v bolnišnice s strelnimi ranami, so bili štirje v kritičnem stanju, med njimi tudi 13-letni deček. Po nekaj urah je bil v kritičnem stanju le še eden od strelcev. Na festivalu je bilo v času streljanja okrog 1000 ljudi, ki so se razbežali na vse strani, nekaj pa jih je bilo ranjenih. Ni še jasno, ali je enega od strelcev ubila policija ali kdo drug. Festival, ki v Trentonu blizu Pensilvanije poteka že več kot desetletje so prekinili in zaprli dva dni pred predvidenim koncem. Policija je aretirala več ljudi in zaplenila številne kose orožja.