Vse, kar imajo veliki

Jubilejna izvedba kolesarske dirke Po Sloveniji je bila v zadnjih petih dneh največkrat omenjena v presežnikih. Po Sloveniji je bilo videti in čutiti vse, kar imajo veliki. V Sloveniji še nikoli ni bilo toliko kolesarskih zvezdnikov, kolesarskih milijonarjev ali tistih, ki to kmalu bodo. Prišlo je pol najboljših svetovnih ekip, del z največjimi kalibri. Letni proračun sodelujočih ekip je zagotovo več kot 200 milijonov evrov. Številka je omenjena kot primer, kakšni milijoni so se vrteli po slovenskih cestah. Prišla je zvezdniška zasedba, ne samo sprinterjev, z Rigobertom Uranom na čelu. Najbolj znani, kot denimo Mark Cavendish in Marcel Kittel s 300.000 sledilci na twitterju, so delili navdušenje o deželi, ne samo o dirki.