Incident, ki se je januarja letos zgodil na zaprtem oddelku mariborske psihiatrije, kjer je 38-letni bolnik Darko Š. skoraj zadavil devet let starejšega Tomaža K., so kriminalisti kvalificirali kot poskus uboja, a je bilo po podani kazenski ovadbi kmalu jasno, da bo tožilstvo zoper napadalca namesto obtožnice vložilo predlog za izrek varnostnega ukrepa. Sodni izvedenec psihiatrične stroke Mladen Vrabič je ocenil, da se Darko Š. zaradi svoje duševne bolezni ni zavedal, kaj počne, prav tako ni mogel imeti v oblasti svojega ravnanja, kar v pravu pomeni, da ni bil prišteven. Za protipravno ravnanje tako ne bo kazensko odgovarjal.

Darko Š. je oškodovancu, s katerim sta si delila bolnišnično sobo, poskusil vzeti življenje 31. januarja okoli 22. ure, ko je slednji že spal. Sedel je nanj in ga začel daviti, zaradi česar Tomaž K. ni več dihal, prenehalo mu je biti srce. Zgolj srečnemu naključju se gre zahvaliti, da je prav v tistem trenutku stanje v sobah preverjal zdravstveni delavec David Venta . Pogledal je skozi steklo na vratih in opazil, da Darka Š. ni v postelji. Vstopil je v sobo, pogledal za vrata na drugo posteljo in videl Darka Š., kako oškodovancu sedi na rokah, da se ta ni mogel braniti, in ga močno stiska za vrat. Odzval se je v hipu. Napadalca je potegnil s Tomaža K., na pomoč je poklical sodelavce in začel oživljati žrtev. Ko so Tomaža K. spravili k zavesti, so ga premestili na reanimacijski oddelek. Zakaj je osumljeni napadel Tomaža K., ni znano. Psihično je namreč v tako slabem stanju, da v kazenskem postopku ni bil sposoben za zaslišanje. Predsedniku senata Boštjanu Polegeku zato ni preostalo drugega, kot da petkov narok zoper Darka Š. izpelje brez njegove navzočnosti.

Žrtev se ne spomni veliko

Tudi od oškodovanca Tomaža K. sodišče ni veliko izvedelo. »Glede obdolženega lahko rečem, da nisem veliko komuniciral z njim. Bil je apatičen. Takoj po napadu se nisem spomnil, kaj se je zgodilo. Policista sta mi v bolnišnici povedala, da sem imel zastoj srca. Šele mesec pozneje sem se začel spominjati dogajanja. V spominu imam, da me je udaril, ampak ne vem, v kateri del telesa,« je v petek pričal Tomaž K. Po napadu so ga v bolnišnici premestili na odprti oddelek. Čeprav so mu svetovali, da bi nadaljeval zdravljenje na psihiatriji v Polju ali Ormožu, je to odklonil in dober teden po dogodku odšel domov. »Občutil sem strah. Nikoli ne veš, kdo bo zraven tebe,« je razložil senatu. Zdravstveno osebje, ki je 31. januarja sodelovalo pri reševanju Tomaža K., je pričalo enako kot Venta. Zdravnica Petra Koprivnik pa je morala odgovoriti na ključno vprašanje, ali bi do ustavitve srčnega utripa pri napadenem lahko prišlo zaradi njegovega predhodnega slabega zdravja. Pojasnila je: »Brez dvoma lahko rečem, da je do izgube zavesti, prenehanja dihanja in ustavitve srčnega utripa pri Tomažu K. prišlo zaradi davljenja in ne zaradi siceršnjega oškodovančevega zdravstvenega stanja.« Odvetnik Darko Vran, ki obdolženega zastopa po uradni dolžnosti, si je prizadeval, da bi sodišče glede tega vprašanja v postopku imenovalo še izvedenca medicinske stroke, vendar s predlogom ni uspel.

Ko je napočil čas za sklepne besede, je Vran predlogu tožilstva za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstveni ustanovi nasprotoval. »Nasprotujem mu, ker obdolženca ni bilo možno zaslišati,« je razložil odvetnik, a je senat zavrnil tudi to in sledil predlogu tožilstva. »Priče so enotno potrdile, kaj se je dogajalo. Izvedenec psihiatrične stroke je že pred uvedbo kazenskega postopka izdelal mnenje in ocenil, da je obdolženčeva diagnoza razlog, da je ravnal tako, kot je. Nevaren je sebi in okolici. Glede na prepričljivo mnenje, da se ni zavedal, kaj počne, in da se ni mogel obvladati, ni možen drugačen ukrep kot namestitev v zavodu,« je Polegek povzel ugotovitve dokaznega postopka in obdolženemu izrekel predlagani ukrep, ki pa ne sme trajati dlje od petih let. Zunajobravnavni senat bo ob preizkusu, ki ga mora opraviti vsakih šest mesecev, odločal o tem, ali je nadaljevanje zdravljenja in varstvo v zdravstvenem zavodu za Darka Š. še potrebno.