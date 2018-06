Ko so pred skoraj dvema desetletjema v središču Tržiča sklenili zgraditi šolo in se je moralo umakniti staro nogometno igrišče oziroma mestni stadion, ni nihče niti pomislil, da bodo tržiški in okoliški otroci brez nogometnega igrišča tako dolgo. Zdaj so zabrneli stroji pri osnovni šoli v Križah, kjer nastaja novo travnato nogometno igrišče.

Klub je sicer ob izgubi svojega doma dobil od občine odškodnino, a je denar poniknil v nekdanjem Nogometnem klubu Tržič, ki ga je takrat vodil in upravljal podjetnik Iztok Hohnjec. Ta ni nikdar