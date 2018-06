Kajakaši in kanuisti na divjih vodah, ki tekmujejo v svetovnem pokalu v spustu, so sezono sklenili s tekmama v Hrastniku in Celju. Na brzicah Save v Hrastniku je bil klasični spust, kjer je Simon Oven z zmago potrdil sloves svetovnega prvaka med kajakaši, med kanuisti pa je bil Blaž Cof tretji.

Pravi spektakel je bila tekma tekmovalcev v sprintu na Savinji v Celju pod žarometi, kjer se je zbralo več kot tisoč gledalcev. Slovenski kajakaši so bili razred zase že v kvalifikacijah, odlično formo pa so potrdili tudi v finalu. Na zadnji tekmi sezone se je najbolje znašel Vid Debeljak, aktualni svetovni podprvak in evropski prvak, ki je za 42 stotink sekunde prehitel reprezentančnega soborca Nejca Žnidarčiča. Anže Urankar je le za stotinko sekunde zaostal za tretjim mestom, ki ga je zasedel Nemec Yannic Lemman. »Komaj dojemam, kaj sem dosegel. Zmaga doma je nekaj najlepšega. Napeto je bilo do konca, saj smo vsi čakali, kakšen čas bo dosegel Žnidarčič, ki je startal zadnji. Očitno sem se dobro pripravil na zadnje dejanje sezone,« je povedal zmagovalec Vid Debeljak. Nejc Žnidarčič ni bil pretirano razočaran nad drugim mestom: »Vsake stopničke so super uvrstitev. Prikazal sem dobro vožnjo, zato se ne smem pritoževati nad drugim mestom. Vid Debeljak je bil boljši, za kar si zasluži vse čestitke. Najpomembneje je, da je zmaga ostala v Sloveniji. Znova smo pokazali izjemno moč slovenske reprezentance.«

Med kanuisti je bil v kvalifikacijah najhitrejši Blaž Cof, zato je v finalu nastopil zadnji, v katerem pa je po napakah zasedel peto mesto. Zmagal je Francoz Tony Debray. »Pestro je bilo do zadnjega zavesljaja. Počutil sem se dobro, a ker me je premetavalo, sem zašel iz idealne smeri. Malo mi je žal zaradi skupnega seštevka svetovnega pokala, v katerem sem računal na zmago,« je povedal Blaž Cof, ki je sezono svetovnega pokala sklenil na drugem mestu.

V seštevku štirih tekem svetovnega pokala v spustu so bili Slovenci nasploh povsem v vrhu. Kajakaš Simon Oven je ubranil naslov skupnega zmagovalca iz lanske sezone, drugi je bil Anže Urankar, tretji pa Vid Debeljak. »Sezona je bila uspešna, zato sem zadovoljen. Napadal sem vse lovorike, ki so bile na razpolago, in uspelo mi je. Po počitku se bom morda lotil tekmovanj na mirnih vodah,« je pojasnil Simon Oven.

Zadnjič v karieri sta tekmovala Luka Žganjar in Peter Žnidaršič, svetovnega prvaka v kanuju dvosedu v sprintu na divjih vodah leta 2014 ter dobitnika številnih kolajn.