Gorsko kolesarjenje pozna več disciplin, med katerimi je tista z največ novimi rekreativci enduro. Pri njem morate v določenem časovnem okviru prekolesariti vzpon, šteje pa čas spusta. »Slovenski prostor je lani dobil prvo slovensko večdnevno gorskokolesarsko preizkušnjo Trans Julius, namenjeno rekreativnim kolesarjem, ki uživajo v razgledih in dobri kulinariki,« pove Vesna Stanič, ki v zavodu za spodbujanje gorskega kolesarstva Trans Julius, organizatorja tekmovanja, poskrbi, da je »bajkerski« žargon razumljiv tudi širši javnosti. »Tekmovanje je netipično kolesarsko: namesto testenin se po dnevni etapi okrepčajo z lokalnimi kulinaričnimi dobrotami.« Lani so tako v Cerknem pripravili tradicionalne žlikrofe z golažem, na Mostu na Soči tolminsko friko in kobariške štruklje, v Bohinju pa tradicionalno bohinjsko trdinko in kranjsko klobaso.

Omejili število tekmovalcev Večdnevna gorskokolesarska preizkušnja bo potekala od 21. do 24. junija, svoj uživaški podaljšani konec tedna pa bodo tekmovalci izkoristili tudi na praznični ponedeljek, 25. junija, za druženje v Bike & fun parku Cerkno. »Tekmovalci bodo v štirih dneh premagali 58,5 kilometra vzponov in uživali v 25 kilometrih spustov v Kranjski Gori, Bohinju, na Mostu na Soči in v Cerknem,« pove Staničeva, ki omeni, da je bilo že lani pri snovanju gorskokolesarske avanture vodilo, da ljubitelji gorskega kolesarjenja preizkušajo različne terene in spoznavajo edinstveno alpsko pokrajino. »Poleg tega je omejitev na sto tekmovalcev eden od redkih primerov v športnorekreativnem svetu tekmovanj, s čimer želimo organizatorji spodbujati kakovostne in okolju sprejemljive športne prireditve. Kljub razmeroma majhni številki udeležencev ti prihajajo iz devetih držav: Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Italije, Švice, Nemčije, Danske in Velike Britanije,« še pove sogovornica.