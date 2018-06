V skladu z ameriško politiko ničelne tolerance do nezakonitih migrantov je predsednik ZDA Donald Trump sprejel odločitev, da se slehernega, ki nezakonito prečka mejo ali pri prestopu zaprosi za azil, aretira in mu odvzame otroke, če so z njim. Do sedaj so staršem odvzeli približno 4000 otrok in jih internirali kot mladoletnike brez spremstva. Vlada pravi, da ravna v skladu s Svetim pismom. OZN in številne družbene organizacije pa zahtevajo, da ameriška administracija nemudoma preneha s to kruto prakso.

Od staršev ločili tudi 11-mesečnega dojenčka Ameriški oddelek za notranjo varnost je v petek objavil, da so na meji z Mehiko od 19. aprila do 31. maja letos ločili 1940 odraslih oseb in 1995 otrok, v obdobju od oktobra 2016 do februarja 2018 pa so staršem odvzeli 1800 mladoletnikov. Ta statistika ne vključuje števila otrok, ki so bili internirani od marca do sredine aprila v letošnjem letu, zato naj bi bilo po ocenah, ki jih navajajo ameriški in mehiški mediji, od staršev ločenih skupno več kot štiri tisoč otrok. Po podatkih vodje nevladne organizacije Kids in Need of Defense Mega McKenna so med otroki tudi 11-mesečni dojenčki, kar je nezaslišano. Vsako odraslo osebo, ki nezakonito prestopi mejo ZDA ali na meji zaprosi za azil, čaka aretacija in do sodne obravnave tudi zapor. Po odsluženju zaporne kazni jih deportirajo, medtem ko otroke pogosto zadržijo v ZDA, pri čemer starši ne vedo, kje so. V maju je mejna policija aretirala 51.912 nezakonitih prestopnikov meje z Mehiko, kar je še enkrat več kot lani v tem času. Večinoma prihajajo iz Hondurasa, Gvatemale in El Salvadorja, ti bežijo pred revščino ali represijo desničarskih vlad, ki jih podpirajo ZDA.

Izgubljena sled za 1500 mladoletniki Po aretacijah staršev ostajajo otroci do 72 ur na policijski postaji, tam jih nato prevzame Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo (HHS) in jih namesti v posebne sprejemne centre za mladoletnike. Eden takih je v center Casa Padre, spremenjena opuščena hala hipermarketa Walmart v teksaškem Brownsvillu, v katerem je bilo do prejšnjega tedna nastanjenih 1469 fantov, starih med 10 in 17 let. Vodja tega sprejemnega centra Juan Sanchez je povedal, da so kapacitete že zapolnjene, HHS pa je napovedal odprtje novega sprejemnega centra v obmejnem kraju Tornillo, ki je od mesta El Paso oddaljen 64 km – v tej puščavski pokrajini naj bi zanje postavili šotorsko naselje. V teh centrih otroci v povprečju preživijo 49 dni in jih zapustijo, če jih kakšen njihov v ZDA živeči sorodnik vzame k sebi ali jih sprejme v rejništvo kakšna ameriška družina. Ob tem je vodstvo HHS aprila letos priznalo, da se je za 1500 mladoletniki izgubila vsakršna sled. Vlada ima v sprejemnih centrih skupaj 11.351 mladoletnih oseb. Za ločitev staršev migrantov od otrok predsednik Trump krivi demokrate, ker so sprejeli takšen zakon, ki to omogoča, in meni, da bi prav oni morali v predstavniškem domu kongresa zahtevati spremembo zakona. A dejansko temu ni tako, saj noben zakon v ZDA ne zahteva ločevanja otrok od staršev. Preprosto gre za Trumpovo politiko ničelne tolerance do migrantov, ki jo je napovedal generalni državni tožilec Jeff Sessions aprila letos, a se pravzaprav izvaja že več kot leto dni. Sessions je ukrep ločevanja otrok od staršev opravičeval prejšnji četrtek, rekoč, da je to v skladu z biblijo, sklicujoč se na apostola Pavla in njegovo pismo Rimljanom 13, kjer je po njegovi interpretaciji zapisano, da se je treba »pokoravati vladnim zakonom, ker jih je Bog diktiral z namenom napraviti red«. K temu je pristavil: »Zakoniti in urejeni procesi so sami po sebi dobri in ščitijo najranljivejše ter tiste, ki spoštujejo zakon.« Tudi predstavnica Bele hiše za tisk Sarah Huckabee Sanders je v petek dejala, da je »zelo biblično aplicirati zakon«. Okrutnost in neobzirnost Trumpove politike sta sprožili plaz kritik in ogorčenja v ZDA in tujini, celo v konservativnih protestantskih cerkvenih krogih, ki sicer podpirajo sedanjo administracijo. Nekateri so spomnili, da so isti citat iz biblije uporabili Britanci proti ameriškim borcem za neodvisnost ZDA in za opravičevanje suženjstva, Washington Post pa je k temu dodal, da tudi nacistični režim in apartheid v Južni Afriki. Številne nevladne organizacije so Trumpovo ravnanje označile za nemoralno in kruto ter v znak protesta organizirale demonstracije v šestdesetih mestih po ZDA.