Da ne bo prišlo do zamenjave predsednika Karla Erjavca, je bilo jasno že dan pred tem na izredni razširjeni seji ljubljanskega pokrajinskega odbora DeSUS, ki ga je vodil poslanec in predsednik Ivan Hršak. Prevladovalo je dejstvo, da si odgovornost za slabe rezultate kar porazdelimo, saj je bilo iz zapisnikov vodstva stranke jasno videti, da so bile tudi napačne odločitve glede strategije volitev demokratično sprejete, in ni iskati odgovornosti samo v predsedniku. No, bili so poskusi, da bi tajno glasovali, pa je predlog ostal v minimalni manjšini. Prevladovalo je tudi mnenje, da moramo biti s stranko v dobrem in v slabem in si sedaj pred lokalnimi volitvami ne moremo privoščiti zamenjave predsednika, saj bi bil to strel v lastno koleno, kar so morda nekateri tudi pričakovali. Dejstvo je, da sta bila stranka DeSUS in njen predsednik v zadnjem obdobju pred volitvami tarča kar načrtovanih napadov z namenom, da se nas izrine iz parlamenta. Ja, v veliko napoto smo jim bili. Ni jim uspelo.

Kritika je na koncu padla tudi na društvo upokojencev oziroma njenega predsednika, ki ni odločno pozval k podpori DeSUS. Lahko da mu je »kdo« prišepnil drugače. Kar se mene tiče, to ne bo vplivalo na medsebojne odnose, na katere pa je s tem vseeno padla majhna senca, saj smo desusovci tudi člani društev upokojencev.

Vid Drašček, Vrhnika