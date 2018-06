Prvo povolilno merjenje političnih preferenc potrjuje železno pravilo, da stranki, ki je bila na volitvah najuspešnejša, neposredno po njih podpora še zraste. Relativna zmagovalka volitev SDS ima tako med opredeljenimi anketiranci, torej tistimi, ki bi šli na volišča in vedo povedati, katero stranko bi obkrožili, skoraj 31-odstotni delež (na volitvah je dosegla slabih 25 odstotkov glasov). Malenkost so pridobile tudi Lista Marjana Šarca, SD, SMC in Levica, izgubili pa sta zlasti NSi in DeSUS.

Anketirance smo povprašali tudi, ali so zadovoljni z rezultatom parl