Roglič je dirko Po Sloveniji dobil drugič, prvič je slavil leta 2015, takrat še v dresu novomeške Adrie Mobila.

Postal je tretji kolesar, ki ima na največji etapni kolesarski dirki pri nas dve končni zmagi. Pred Zasavcem je to uspelo še Slovencema Juretu Golčerju in Mitji Mahoriču. Ob tem je Roglič znižal izid v zmagah med slovenskimi in tujimi kolesarji na 12:13.

Roglič si je zeleno majico vodilnega v skupnem seštevku prikolesaril z zmago v sobotni kraljevski etapi, ki se je končala v Kamniku. To je bila tudi jubilejna 50. etapna zmaga slovenskih kolesarjev na domači dirki.

Pred današnjim kronometrom je imel pred prvim zasledovalcem, Kolumbijcem Rigobertom Uranom, 33 sekund prednosti. Ta je bila dovolj velika, da je 28-letni slovenski zvezdnik pred poslopjem Adrie Mobila, kjer je bil cilj zadnje etape, lahko prešerno slavil svojo šesto skupno zmago, tretjo letos.

V današnji etapi, v kateri je drugo mesto osvojil Jan Tratnik, je bil zanimiv tudi boj za belo majico najboljšega mladega kolesarja. Pred startom so vodilnega Avstralca Michaela Storerja in drugouvrščenega Slovenca Tadeja Pogačarja ločile tri sekunde. V vožnji na čas se je za slabe štiri sekunde bolje odrezal Pogačar in tako poskrbel tudi za slovensko zmago v tej kategoriji.