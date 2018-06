V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa bo občasno nekaj spremenljive oblačnosti. V popoldanskem času bo lahko v vzhodni polovici Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo.

Nad vzhodnim Balkanom in Črnim morjem se zadržuje plitev ciklon, nad jugozahodno, srednjo in vzhodno Evropo pa je območje visokega zračnega tlaka. S šibkim severovzhodnikom k nam doteka dokaj suh zrak.

Danes bo deloma sončno, več jasnine bo v krajih zahodno od nas ter ob morju. V krajih jugovzhodno od nas bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno. Popoldne bo predvsem na Hrvaškem, Madžarske in v vzhodni Avstriji nastala kakšna nevihta. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Danes bodo pri najbolj občutljivih možne manjše vremensko pogojene težave. Pogostejše bodo na severu in vzhodu države.