Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje se je nesreča zgodila nekaj po 1. uri ponoči na Cesti železarjev. Poškodovane so oskrbeli reševalci in jih prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice, jeseniški gasilci pa so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem in vozilo s pomočjo dvigala dvignili nazaj na cesto.

Dežurni delavci Slovenskih železnic so na železniški progi odklopili elektriko in ozemljili električne vodnike ter pregledali progo. Železniški promet na progi Jesenice-Kranj je bil med intervencijo prekinjen, še navaja uprava.

S Policijske uprave Kranj pa so sporočili še, da je bil v nesreči po prvih podatkih udeležen en osebni avto, policisti pa o nesreči še vodijo postopek.