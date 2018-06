Zbrane sta pred podpisom nagovorila grški premier Aleksis Cipras in makedonski premier Zoran Zaev, ki so ju pozdravili v veselem vzdušju in z bučnim aplavzom.

»Ponosni smo na ta naš dogovor. Ponosni smo, ker smo se poenotili glede spora, ki nas je delil, in ker smo izbrali rešitev, ki nas združuje,« je v nagovoru po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug povedal Zaev.

Za dosego sporazuma je bilo potrebnega veliko poguma, s katerim se lahko premika gore, je dodal. »S podpisom dogovora o imenu in sporazuma o strateškem partnerstvu držav smo premaknili gore,« je poudaril.

»Naučili smo se, da se moramo učiti iz zgodovine in je ne ponavljati. Na temeljih preteklosti gradimo prihodnost,« je še izpostavil Zaev.