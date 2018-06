Povsod so posebneži. Menda prinašajo srečo, a kljub temu so jih že v davnih časih dali na ladjo in poslali po reki navzdol, zato so obalna mesta danes polna sreče. Srečamo jih na ulici, v službi…, tudi v TopTechu G8 Tehnološkega parka imamo takšnega srečneža. To je vrhunsko tehnološko podjetje XLAB.

XLAB ekipa

So edinstven most med akademijo ter industrijo in imajo toliko evropskih raziskovalnih projektov s področja IKT, da jih v Sloveniji prekašata le Univerza v Ljubljani in Inštitut Jožefa Stefana. Hkrati pa ima XLAB tudi močan tržni del, saj so razvili programsko opremo za dostop do oddaljenih računalnikov ISL Online, ki jo uporablja več tisoč podjetij v več kot 100 državah. Raziskovalni del vodita neskončno radovedna Gregor Pipan in Daniel Vladušič, tržni del pa vodi globalizator Jure Pompe.

Geneza novega človeka – homo connectus Ampak zakaj so takšni posebneži? Celotno podjetje je zelo naklonjeno delu od doma in na daljavo. Zaposlene imajo z vsega sveta in mnogi zaposleni so v podjetju le en dan na teden, preostale dni pa delajo od doma. Pri njih se odvija geneza novega človeka – homo connectus. Skoraj popolna svoboda, omejena le z lastnimi sposobnostmi in interesi. Vseh 24 ur je vaših, vsak dan. Zveni mamljivo? Ta veseli dan ali Matiček dela od doma. Po stanovanju se vleče v nočni halji in le z enim copatom. Na balkonu pije kavico v spodnjih hlačah in brezsramno maha sosedom, ki hitijo v službo. Potem prime za metlo in malo pomete, skoči k frizerju in pelje avto na popravilo, ker sicer nikoli ni časa za to. K sreči stara mama ne živi daleč, zato skoči še k njej na kosilo in klepet, ker sicer nikoli ni časa za to. Bi naredil kaj za službo? Ne, Matiček gre jutri v službo in bo že takrat naredil. To je opis homo disconnectusa, ne pa connectusa. Vsi, ki redno delajo od doma, dobro vedo, da vsakogar požlahtni lastno delo! Sebe gradiš, ne pa razstavljaš. Ključna nevarnost pri delu od doma je ravno nasprotna, da ti uniči osebno življenje, ker se razleze v vse pore doma. Ravno zato ni za vse. To je ultimativni test proaktivnosti in postavljanja mej. Delo od doma je vir ogromnih prednosti. Na tak način lahko podjetje ohrani najboljše kadre, ki mu sicer odhajajo h globalni konkurenci v San Francisco, za katere lahko delajo iz domačega naslonjača.

S karizmo in komunikacijo gradijo vzdušje in pripadnost Podjetje lahko na enak način tudi samo privabi vrhunske kadre iz oddaljenih regij ali iz tujine. Poleg tega pa delo od doma močno zniža potne stroške in ključno dvigne produktivnost. Da smo lahko deležni te koristi, ga moramo pravilno postaviti. Če bi bilo to enostavno, bi od doma delal že ves svet. Ko smo zgoraj omenili homo connectus, se to ni nanašalo na »internetno popkovino« med zaposlenim in podjetjem, ampak na prav posebno kompetenco tistih kadrov, ki to strukturo držijo pokonci. To so »groupleaderji« in »relationship menedžerji«. Njihova naloga je, da vzdržujejo celotne skupine matičkov. Tu ne gre le za delitev projektnih nalog, ampak za mnogo več. To so osebe, ki s karizmo in komunikacijo gradijo vzdušje, pripadnost, povezujejo introvertirane in jim polirajo ego, hkrati pa morajo dovolj poznati tehnologijo, da so kredibilni sogovorniki samosvojim matičkom. Znati morajo vzdrževati dinamiko in strukturo skupine ter uveljaviti pravila (vsaj ključna), predvsem pa spodbuditi sodelovanje, da iz dobre skupine nastane vrhunska skupina. Na hitro bi lahko rekli, da gre za vzpon »tehničnega družboslovca«. Neverjetno, končno so tudi družboslovci dobili svoj korenček! Ali se bojite uvesti delo na daljavo? Običajno se najbolj bojijo tista podjetja, ki želijo ohraniti nadzor. Slovenci smo zasvojeni z nadzorom. V kriznih trenutkih, ko je treba voz potegniti naprej, Slovenci najprej okrepimo nadzor ali gledalce. Če je to vaša glavna skrb, potem je zagotovo nekaj narobe z okoljem, kulturo in zadovoljstvom. Zato tudi potrebujete pravila, podpravila in še nenapisana pravila, ki jih nadzirate s kontrolo, mini kontrolo in še s »prijateljskimi pregledi«. Takšnemu podjetju manjka HR-hrbtenica.