Afganistanki talibani so se k pripadnikom afganistanske vojske odpravili čez sporno okrožje Bati Kot, ob tem pa so plapolale tako talibanske kot afganistanske zastave. Pripadniki obeh sprtih strani so si nato izmenjali praznična voščila, sledili so objemi in poziranje za fotografije. Tovrsten prizor bi bil pred nekaj dnevi nepredstavljiv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Objemi in skupinsko fotografiranje Praznovanju so se pridružili tudi tamkajšnji vaščani, ki so se objemali in slikali s pripadniki obeh sprtih strani. »Tukaj sem, da pozdravim naše brate v policiji in vojski,« je dejal talibanski vojaški poveljnik Baba. Ob tem je pripomni, da so vsi že utrujeni zaradi vojne. »Premirje je doslej vzdržalo, držali pa se ga bodo tudi v nadaljnje, če se bodo tako odločili njihovi voditelji,« je še dejal Baba. Pripadnik talibanov, ki je na motornem kolesu vozil tako afganistansko kot talibansko zastavo, je premirje pozdravil, vendar dejal, da bo dolgotrajni mir lahko doseči le ob popolnem umiku ameriški sil iz te srednjeazijske države. »Želimo si islamsko državo in vlado. To se ne bo zgodilo dokler ZDA ne zapustijo Afganistana,« je dejal za AFP.