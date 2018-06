Prepoved bo veljala za nemški organizaciji Sea-Eye in Mission Lifeline. Po njegovih besedah imata ob libijski obali nameščene svoje reševalne čolne, s katerimi rešujejo ljudi, ki so jih tam zapustili tihotapci.

Organizacija Mission Lifeline se je na Salvinije besede že odzvala sarkastično in ga označila za fašista. Organizacija je sicer v petek potrdila, da je pred libijsko obalo rešila 118 ljudi, med njimi 14 žensk, štiri otroke in dojenčka. Kot so sporočili, je italijanska obalna straža nato zahtevala, da se migrante napoti v libijsko pristanišče Misrata. »Bojimo se, da bodo rešene migrante odslej vračali v Libijo,« so dodali.

Pred šestimi dnevi je Italija vstop v pristanišče zavrnila tudi ladji Aquarius, ki jo upravljata humanitarni organizaciji Zdravniki brez meja in SOS Mediterranee. Ladjo je nato zavrnila tudi Malta, naposled pa jo je sprejela Španija, kjer se bo v Valenciji predvidoma zasidrala v nedeljo.

Primer je med drugim izpostavil nesoglasja znotraj EU glede migracijskih politik in v luči prihodnjega vrha Evropskega sveta obudil pozive k reformi migracijskega in azilnega sistema EU.