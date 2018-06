Francozi so takoj prevzeli pobudo in bili v zgodnjih priložnostih prek hitrega Kyliana Mbappéja, Avstralci pa so imeli svoje priložnosti predvsem iz prekinitev. Francoski vratar Hugo Lloris je po eni izmed teh v 17. minuti z vrhunskim posredovanjem svojo ekipo rešil pred zaostankom. Na drugi strani so igrali avstralski nogometaši zelo zanesljivo v obrambi in se kmalu znebili uvodnega pritiska favoriziranega nasprotnika. V prvem polčasu se je tako tekma odvijala predvsem na sredini igrišča, z jalovimi francoskimi napadi.

Začetek drugega polčasa je bil bistveno bolj zanimiv. Na 21. svetovnem prvenstvu smo videli prvo sodniško odločitev na podlagi video tehnologije. Urugvajski sodnik Andres Cunha je po ogledu posnetka v korist Francozev dosodil enajstmetrovko, ki jo je brez težav realiziral Antoine Griezmann.