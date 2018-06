Dva metra in 13 centimetrov visoki ameriški krilni center, ki lahko ekipi pomaga tudi na igralnem položaju centra, je po štirih letih, ki jih je prebil na univerzah Highland, Kent State in Texas Southern, sezono 2017/18 preživel v Kolossosu, ki prihaja iz grškega otoka Rodos.

»Cilj košarke so zmage in posledično osvajanje naslovov, pa naj govorimo o državnih prvenstvih ali mednarodnih tekmovanjih. Pot do zmag se začne v igri v obrambi. Marvin Jones velja za izjemno skočnega košarkarja, ki je najmočnejši prav v igri neposredno pod obema obročema. Verjamemo, da bo Jones v prihajajoči sezoni brez težav poveljeval moštvu na parketu in bil steber obrambe, ki bo v Ljubljano vnovič prinesla zmage in nove uspehe,« je ob podpisu pogodbe direktor kluba Roman Lisac, medtem ko je Jones dodal: »Hvaležen sem za to možnost in vesel, da se bom pridružil Petrol Olimpiji. To je klub z bogato zgodovino, polno uspehov in velika čast je biti del njegovega moštva. Veselim se zgodbe, ki je pred nami.«

Jones je v univerzitetni košarki najboljši vtis pustil v drugi sezoni, ki jo je prebil na Highlandu, kjer je v povprečju dosegal 9,0 točke, 7,9 skoka in 1,9 blokade na tekmo. Odličen je bil tudi v sezoni 2016/17 v dresu kolidža iz južnega Teksasa, beležil pa je 8,5 točke, 6,8 skoka in 1,6 blokade na tekmo ob kar 60-odstotnem metu iz igre.

Grško državno prvenstvo je s Kolossosom sklenil v četrtfinalu, kjer je ekipa dvakrat izgubila proti Panathinaikosu. Redni del sezone je moštvo sklenilo na osmem mestu z 11 zmagami na 26 tekmah, Jones pa je na 22 odigranih tekmah v povprečju dosegal 10,4 točke, 6,2 skoka in 1,0 blokado na tekmo. Ob tem je iz igre metal 58,7-odstotno, hkrati pa bil četrti skakalec in šesti bloker grškega državnega prvenstva.