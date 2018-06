Po navedbah revije Profil in dnevnika Der Standard je BND informacije pridobivala iz približno dva tisoč virov, med katerimi so bili tako stacionarni telefoni, mobiteli, faksi in elektronski naslovi. Ob tem so bili nemški obveščevalci še posebej pozorni na mednarodne organizacije s sedežem na Dunaju, med ciljnimi tarčami pa je bila tudi tiskovna agencija APA.

Prejete informacije je BND delil tudi z drugimi obveščevalnimi službami, med drugimi tudi z ameriško obveščevalno službo NSA. Nemški agenti so po navedbah revije Profil in dnevnika Der Standard lahko predvsem prisluškovali komunikacijam, z nadzorovanjem faksov pa so lahko celo pridobili bolj vsebinske informacije.