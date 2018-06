Iz Fife so dejali, da je Rocchi na omenjeni tekmi skupine B na svetovnem prvenstvu v Rusiji pri svojem sodniškem nadzorniku, ki je bil v posebni in temu prilagojeni sobi na stadionu Fišt v Sočiju, najprej po radijski zvezi zahteval odgovor pri svoji odločitvi ob dosojeni 11-metrovki nad Portugalcem Cristianom Ronaldom v tretji minuti tekme, drugo mnenje pa je zahteval po golu Španca Diega Coste v 24. minuti, ko so Portugalci zahtevali predhodni prekršek nad Pepejem.

»Je vse v redu ali ste videli kaj spornega,« je ob omenjenih dogodkih na petkovi tekmi v olimpijskem Sočiju povprašal Rocchi svoje nadzornike. V obeh primerih je dobil odgovora, da je vse v redu in da naj nadaljuje s svojim delom, so zapisali na Fifi.

Sodniki na dosedanjih štirih tekmah svetovnega prvenstva med Rusijo in Savdsko Arabijo, Egiptom in Urugvajem, Marokom in Iranom ter Portugalsko in Španijo niso uporabili pomoči tehnologije VAR.